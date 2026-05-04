Filistinli çiftçi, topraklarıyla bağını koparmaya çalışan İsrail'e rağmen ata tohumuyla üretiyor

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail ordusunun baskın, ele geçirme, alıkoyma, ulaşımı engelleme gibi ihlalleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırıları, bölgedekilerin hayatını olumsuz etkiliyor.

Ramallah kentine bağlı Turmusaya beldesine yaşayan çiftçi Rabii de İsrail'in engellemeleri nedeniyle tarım arazilerinde rahatça üretim yapamıyor.

Yaklaşık 30 yıllık gurbetin ardından topraklarına dönen aynı zamanda ABD vatandaşı Filistinli çiftçinin tarlalarının bir kısmı, Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler tarafından yakılırken, büyük bir bölümüne de çeşitli nedenlerle erişimi engelleniyor.

Bölgede yolların kapatılması, Filistinlilere ait toprakların ele geçirilerek, yerine yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri yapılması, askeri bölge ilan edilmesi, arazilere el konulması gibi uygulamalar nedeniyle Filistinli çiftçi, tarım arazilerine ulaşamıyor.

Tüm bunlara rağmen ekip dikmeye devam eden Rabii, atalarından öğrendiği geleneksel tarımla ektiği sebze meyve üretimiyle topraklarıyla bağını koparmaya çalışan İsrail'e adeta meydan okuyor.

Topraklarıyla bağını hiç koparmadı

Uzun yıllar ABD'de yaşayan Rabii, ülkesine döndüğünde çiftçilik yapmak, tarım arazilerinde meyve ve sebze üretme hayali kuruyordu ancak gurbetten döndüğünde kendi arazilerine ulaşımı engellendi.

Fanatik Yahudilerin, İsrail askerleri korumasındaki saldırıları, ağaçları sökmesi, tarım arazilerini talan etmesi, Rabii'nin hayallerine ket vururken, bu durum onu çiftçilikten alıkoyamadı.

AA muhabirine konuşan Rabii, gurbette 28 yıl geçirdiğini ancak bu süreçte kendi topraklarıyla bağını hiç koparmadığını, yılda 2-3 kez yurduna geldiğini belirtti.

Çocukken babası ve dedesiyle tarlalara giderek, onlardan tarımın inceliklerini öğrendiğini ifade eden Rabii, bu bilgiler sayesinde döndüğünde geleneksel yöntemle tarım yaptığını tarlalara domates, salatalık gibi sebzeler ektiğini anlattı.

Bununla bölgede tarımı ve yerel üretimi arttırmayı hedeflediğine işaret eden Rabii, "Bu domateslerin tohumları bana atalarımdan kaldı. Burada kalıp bunları korumaya ve ekmeye devam edeceğim. Bölgede ata tohumunda tedarikçi haline geldim. Ata tohumu isteyenler kuzeyden güneyden her yerden bana geliyor. Bunu korumayı sürdüreceğiz." dedi.

Tarlasının yüzde 70'ini kaybetti

Son dönemde Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, saldırılarında artış yaşanmasının kendilerini çok sıkıntıya soktuğunu belirten Rabii, fanatik İsrailliler tarafından 10 dönüm arazisinin talan edildiğini, bazıları 20 yaşında zeytin ağaçlarının söküldüğünü ve artık zeytin üretemediklerini aktardı.

Rabii, "36 dönüm zeytin ağacı ekili arazime ulaşamıyorum. İsrailli gaspçılar tarafından 2 dönüm zeytin ağacı ekili tarlam yakıldı, geri kalan tarlalarıma da ulaşamıyorum. 60 dönümlük tarlamın yüzde 70'ini kaybettim, ya ulaşamıyorum ya da talan edildi. Eskiden 150 teneke zeytinyağı üretiyordum bu yıl sadece 18 teneke çıktı. Buğday ve arpa ektiğim arazilere ise artık hiç ulaşamıyorum." ifadelerini kullandı.

"Bu topraklar bizim ve bizim olarak kalacak"

İsrail'in bu yaptıkları karşısında vazgeçmediğini, tarım için yeni araziler kiraladığını söyleyen Rabii, kiraladığı tarlalarda domates, kabak ve salatalık yetiştirmeye devam ettiğini dile getirdi.

Rabii, "Ekip biçmek sadece bana fayda sağlamıyor. Diğer insanlara da yararı oluyor. Sadece üretim yapmıyorum, işçi de tutuyorum." dedi.

Bilgisini gelecek nesillere aktarmak istediğini kaydeden Rabii, çocuklarına torunlarına da öğrettiğini ekledi.

Rabii, "Topraklarımızda kendi kendimize yetebilmek için herkesin elinden geldiği kadarıyla ekip biçmesi lazım. Bu topraklar bizim ve bizim olarak kalacak." dedi.

ABD vatandaşı da olan Rabii, bunun kendisini korumadığını ifade ederek, "Tel Aviv'deki ABD askeri ataşesi buraya gelip ziyaret etti. Onunla beraber tarlalarıma gittik, durumu gördü ve topraklarıma ulaşımımı sağlama konusunda söz verdi. Ancak bugüne dek bir çözüm olmadı." diye konuştu.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs’te son dönemde İsrail ordusunun baskın, gözaltı ve silahlı saldırılarında artış yaşanıyor.

Filistinliler, İsraillilerin saldırılarının arttığını, bu saldırıların Filistinlileri topraklarından uzaklaştırmayı ve yerleşim faaliyetlerini genişletmeyi amaçladığını belirtiyor.