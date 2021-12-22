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İkna çalışmaları sonucu PKK/KCK'dan kaçan 3 terörist daha teslim oldu

İçişleri Bakanlığı, ikna çalışması sonucunda, PKK/KCK'dan kaçan 3 terör örgütü mensubunun daha güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi.

Aykut Karadağ   | 22.12.2021
İkna çalışmaları sonucu PKK/KCK'dan kaçan 3 terörist daha teslim oldu

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları sayesinde terör örgütünden teslim olmalar artarak devam ediyor.

Bu yıl sürdürülen ikna çalışmaları kapsamında PKK/KCK terör örgütünden kaçan 3 terör örgütü mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu.

Örgüt mensuplarının 2014 ve 2021 yılları arasında terör örgütüne katıldıkları, Suriye ve Irak'ta faaliyet yürüttükleri tespit edildi.

Bu yıl içinde ikna yoluyla teslim olan örgüt mensuplarının sayısı 200'e ulaştı.

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