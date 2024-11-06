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Eğitim sırasında şehit olan Deniz Teğmen Mustafa Kemal Öz Niğde'de defnedildi

İstanbul Su Altı Savunma Komutanlığında eğitim sırasında meydana gelen kazada yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Deniz Teğmen Mustafa Kemal Öz (26), memleketi Niğde'de toprağa verildi.

Abdullah Özkul  | 06.11.2024 - Güncelleme : 06.11.2024
Eğitim sırasında şehit olan Deniz Teğmen Mustafa Kemal Öz Niğde'de defnedildi Fotoğraf: Eren Bozkurt/AA

Niğde

Şehit Öz'ün cenazesi, Adana'nın Pozantı ilçesinde düzenlenen törenin ardından Niğde'nin Ulukışla ilçesi Çiftehan köyüne getirildi.

Dönem arkadaşları, şehidin naaşını kabre koydu. Şehidin defnedilmesinin ardında Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Törene, şehidin annesi Suzan, babası Ahmet Öz ile yakınları, Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, Niğde Valisi Cahit Çelik, milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, askeri ve mülki erkan katıldı.

Milli Savunma Bakanlığı, İstanbul Su Altı Savunma Komutanlığında eğitim sırasında meydana gelen kazada yaralanan Deniz Teğmen Mustafa Kemal Öz'ün kaldırıldığı hastanede şehit olduğunu bildirmişti.

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