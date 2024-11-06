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Esenyurt Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Özer'in tutukluluğuna itiraz reddedildi

"PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan tutuklanmasının ardından Esenyurt Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ahmet Özer'in avukatlarının tutukluluğa yaptığı itiraz reddedildi.

İrem Demir, Zeynep Yeşildal  | 06.11.2024 - Güncelleme : 06.11.2024
Esenyurt Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Özer'in tutukluluğuna itiraz reddedildi

İstanbul

Nöbetçi asliye ceza mahkemesi, Özer'in avukatları tarafından sabah saatlerinde sunulan itiraz dilekçesi üzerindeki incelemesini tamamladı.

Mahkeme, Özer'in tahliye talebini reddetti.

Ne olmuştu?

Özer'in avukatları tarafından mahkemeye sunulan 40 sayfalık dilekçede, 2014'te İmralı'da HDP heyetince, Özer'in sözde demokratik özerklik projesine katkı sunmak istediğinin terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'a iletildiği iddialarına ilişkin, müvekkillerinin adının bilgisi ve iradesi dışında kullanılmış olabileceği belirtilmişti.

Özer'in, M.K. isimli kişiyle görüşmesinin taziye niteliğinde olduğu, M.K'ye hitabındaki "siz" ifadesinin nezaketen kullanıldığı aktarılan dilekçede, Özer'in terör örgütü elebaşlarından Remzi Kartal'ı aynı aşiretten olmaları nedeniyle tanıdığı ancak ikili arasında görüşme iddiasının teyide muhtaç olduğu savunulmuştu.

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