Euro
10.00
Dolar
8.48
BIST 100
1,458.05
Altın
1,783.07
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “ASO 2. OSB 26 Yeni Fabrika ve Altyapı Açılış Töreni”nde konuşuyor. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, partisinin MYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulunuyor.
logo
Gündem

Egeli balıkçılar "vira bismillah" demeye hazırlanıyor

Türkiye'nin balık ihtiyacının önemli bir bölümünün karşılandığı Ege'de, balıkçılar 1 Eylül'de başlayacak sezon için hazırlıklarını sürdürüyor.

Yusuf Şahbaz   | 16.08.2021
Egeli balıkçılar "vira bismillah" demeye hazırlanıyor Fotoğraf: Ömer Evren Atalay/AA

İzmir

Yaklaşık 6 aylık aranın ardından yeni sezon hazırlıklarının devam ettiği bölgedeki balıkçı barınaklarında, denizin işçileri mavi sulara açılmak için gün sayıyor. Uzun süre denizde kalacak teknelerin motor bakımlarında sona gelinirken boyama işlemleri de devam ediyor.

Sabahın erken saatlerinde başlayan ağ onarımı mesaisi gün batınca bitiyor. Günde ortalama 800 metre ağ onaran işçiler, av sezonunun yaklaşması nedeniyle daha hızlı çalışıyor.

İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi ve İzmir Balıkçı İş Adamları Derneği Başkanı Şahin Çakan, AA muhabirine, sezon biter bitmez kısa bir tatilin ardından karada mesailerinin başladığını söyledi.

Sezon yaklaştıkça hazırlıkların hızlandığını belirten Çakan, denizle buluşmalarına günler kaldığını ifade etti.

"Karadeniz'de bu yıl bereketli bir sezon bekliyoruz"

Çakan, geçen yıl Tarım ve Orman Bakanlığının aldığı karar doğrultusunda Karadeniz'de kısmi olarak ticari amaçlı hamsi avcılığının durdurulduğunu hatırlatarak şunları kaydetti:

"Bu karar çok yerindeydi. Balık popülasyonuna ciddi katkısı oldu. Karadeniz'de bu yıl bereketli bir sezon bekliyoruz. Denizden aldığımız işaretler öyle. Arkadaşlarımızla konuştuğumuzda, istavrit ve palamudun çok olduğunu duyduk. Ege Denizi'nde de bereketli bir sezon bizi bekliyor. Sardalyamızla, Ege hamsimizle. Bu yıl geçen sezon yaşanan sıkıntılardan sonra vatandaşlarımızın yüzünü balıkla güldüreceğiz."

Sektör olarak günlük karları değil, gelecek yılları düşünmeleri gerektiklerini belirten Çakan, "Denizden ekmek yiyen binlerce kişi var. Sadece iç piyasada değil, ihracatta da çok önemli bir ülkeyiz ancak daha da önemlisi, bu sağlıklı besini çocuklarımızın da yemesi için, onların da bu lezzete ulaşması için elimizden gelenin fazlasını yapmalıyız." dedi.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İsrail'de aktif Kovid-19 vakası 2 ayda 200'den 50 bine çıktı
Trakya'da 15 yaş üstündekiler ile kronik hastalığı bulunan 12 yaş üstündekilerin aşılama süreci başladı
Sağlık Bakanı Koca, dördüncü dozun yabancı ülkelere seyahat edeceklere yönelik olduğunu açıkladı
Dünya genelinde 4 milyar 700 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı
Şırnak'ta kritik eşiği atlatan Kovid-19 hastaları aşı olmamanın pişmanlığını yaşıyor

Benzer haberler

Egeli balıkçılar "vira bismillah" demeye hazırlanıyor

Egeli balıkçılar "vira bismillah" demeye hazırlanıyor

Yanan 85 bin futbol sahası büyüklüğündeki alan uzaydan görüntülendi

Başkansız ve antrenörsüz takımı yeni sezona kaptanı hazırlıyor