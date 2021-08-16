Euro
9.99
Dolar
8.48
BIST 100
1,458.66
Altın
1,782.11
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “ASO 2. OSB 26 Yeni Fabrika ve Altyapı Açılış Töreni”nde konuşuyor. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, partisinin MYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulunuyor.
logo
Gündem

Bozkurt'ta afetzedeler evlerine seyyar merdivenle girerek eşyalarını alıyor

Sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde afetzedeler, sağlam kalan ancak girişleri su ve çamurla dolan apartmanlara seyyar merdivenle girerek eşyalarını tahliye etti.

Abdullah Tevge   | 16.08.2021
Bozkurt'ta afetzedeler evlerine seyyar merdivenle girerek eşyalarını alıyor Fotoğraf: Abdullah Tevge / AA

Kastamonu

İlçede 11 Ağustos'ta yaşanan sel felaketinin yaraları sarılmaya çalışılırken, vatandaşlar da geriye kalan eşyalarını kurtarmak için çaba harcıyor.

Bazı binaların yıkıldığı, çok sayıda binanın hasar gördüğü ilçede, vatandaşlar giriş katları su ve çamurla dolan apartmanlardaki dairelerine dışarıdan uzatılan merdivenler yardımı ile ulaşıyor.

Deniz Apartmanı'nda yaşayan Nurten Özçelik, merdivenle evlerine girmek zorunda kaldıklarını söyleyerek, "Eşyalarımıza bakmaya ve birtakım ihtiyaçlarımızı almaya geldik. Bağırmaktan sesim de kısık. Binanın dört bir yanına su geldi. Bağırdık kurtarılmak için o arada sesimiz kısıldı. Çok kötüydü buralar. Ölümden döndük diyebilirim. Çok berbattı.” diye konuştu.

Apartman sakinleri olarak sel sırasında büyük korku yaşadıklarını ve üst katlara kaçtıklarını belirten Özçelik, "Ben Mehmet amcayı aldım sırtıma. Yukarı çıkarken bütün kapılara vurdum. En üst kata kadar çıktık. Herkesi en üst katta topladık. Sonra bir baktım ki ikinci kata kadar su doldu." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İsrail'de aktif Kovid-19 vakası 2 ayda 200'den 50 bine çıktı
Trakya'da 15 yaş üstündekiler ile kronik hastalığı bulunan 12 yaş üstündekilerin aşılama süreci başladı
Sağlık Bakanı Koca, dördüncü dozun yabancı ülkelere seyahat edeceklere yönelik olduğunu açıkladı
Dünya genelinde 4 milyar 700 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı
Şırnak'ta kritik eşiği atlatan Kovid-19 hastaları aşı olmamanın pişmanlığını yaşıyor

Benzer haberler

Bozkurt'ta afetzedeler evlerine seyyar merdivenle girerek eşyalarını alıyor

Bozkurt'ta afetzedeler evlerine seyyar merdivenle girerek eşyalarını alıyor

Sel felaketinden kurtulan çift yaşadıkları korku dolu anları unutamıyor

Sel felaketi nedeniyle Türkeli'de mahsur kalan tatilcilerin arabalı vapurla tahliyesi sürüyor

Artvin'de heyelanlar nedeniyle 14 köy yolu ulaşıma kapandı

Artvin'de heyelanlar nedeniyle 14 köy yolu ulaşıma kapandı
Bozkurt'ta sel felaketi yaşanmadan hemen önce kaydedilen yeni görüntüler ortaya çıktı

Bozkurt'ta sel felaketi yaşanmadan hemen önce kaydedilen yeni görüntüler ortaya çıktı
Komandolar selin vurduğu Kars'ın İnkaya köyündeki evleri çamurdan temizliyor

Komandolar selin vurduğu Kars'ın İnkaya köyündeki evleri çamurdan temizliyor