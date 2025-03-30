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Ege Denizi'nde fırtına uyarısı

Ege Denizi için fırtına uyarısında bulunuldu.

Efsa Çağla Yavuz  | 30.03.2025 - Güncelleme : 30.03.2025
Ege Denizi'nde fırtına uyarısı

Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Güney Ege'de rüzgarın, yarın öğle saatlerinden itibaren doğu ve güneydoğudan 6 ila 8, salı günü sabah saatlerinden itibaren güneyden yer yer 9 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Fırtınanın salı günü akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Ulaşımda aksamalara karşı tedbirli olunması gerekiyor.

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