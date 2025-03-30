Ege Denizi'nde fırtına uyarısı
Ege Denizi için fırtına uyarısında bulunuldu.
Ankara
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Güney Ege'de rüzgarın, yarın öğle saatlerinden itibaren doğu ve güneydoğudan 6 ila 8, salı günü sabah saatlerinden itibaren güneyden yer yer 9 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
Fırtınanın salı günü akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.
Ulaşımda aksamalara karşı tedbirli olunması gerekiyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.