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Edirnekapı Şehitliği'nde bayram yoğunluğu yaşandı

Ramazan Bayramı'nın ilk gününde Edirnekapı Şehitliği'ne gelen aileler, şehit yakınlarının kabirleri ziyaret etti.

Erol Değirmenci  | 30.03.2025 - Güncelleme : 30.03.2025
Edirnekapı Şehitliği'nde bayram yoğunluğu yaşandı Fotoğraf: Beyza Cömert/AA

İstanbul

Bayramın birinci gününde sabahtan itibaren şehitliğe gelen aileler, şehitlerinin mezarları başında Kur'an-ı Kerim okudu, dua etti.

Ailelerin küçük çocukları, kabristana gelen şehit yakınlarına çikolata ikram etti.

Kuzey Irak'ta 1995 yılında şehit düşen Piyade Er Ertan Kolay'ın kardeşi Hasan Kolay, bu acıyı ancak yaşayanların bileceğini söyledi.

Kolay, "30 sene olmuş ama sanki dün olmuş gibi. Bayram ama evimiz yine sessiz ve sakin. Allah kimsenin başına vermesin. Derlerdi doğruymuş, kardeş acısı zormuş. Allah tüm anne babalara sabır versin. Onu çok özledim. Ayağımda ayakkabı olmasaydı, üzerimde gömlek olmasaydı ağabeyim yanımda olsaydı." ifadelerini kullandı.

Hakkari'de 1994 yılında şehit olan Komando Onbaşı Mehmet Irmak'ın annesi Sultan Irmak ise "30 yıl geçti her şey aynı, sanki dün gibi. Bu acı gitmez ki. Her gün buradayız, burası bir evimiz olmuş. Burada bir parçamız yatıyor." diye konuştu.

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