Ege Denizi'nde art arda depremler
Ege Denizi'nde sabah saatlerinde art arda 3 deprem meydana geldi.
Ankara
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Ege Denizi olan 4,7 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.
Saat 09.39'da da 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Deprem, 11,12 kilometre derinlikte meydana geldi.
Ege Denizi'nde saat 10.17'de ise 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Depremin 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.