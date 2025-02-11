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Ege Denizi'nde art arda depremler

Ege Denizi'nde sabah saatlerinde art arda 3 deprem meydana geldi.

Hüseyin Cem Dağıstanlı, Emrullah Cesur  | 11.02.2025 - Güncelleme : 11.02.2025
Ege Denizi'nde art arda depremler

Ankara

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Ege Denizi olan 4,7 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.

Saat 09.39'da da 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Deprem, 11,12 kilometre derinlikte meydana geldi.

Ege Denizi'nde saat 10.17'de ise 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremin 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.

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