Euro
9.78
Dolar
8.38
BIST 100
1,112.37
Altın
1,877.39
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, konuşuyor İzmir’deki depremin ardından arama kurtarma çalışmaları sürüyor Bayraklı'da yıkılan binalar havadan görüntülendi
logo
Politika

Bahçeli: Merhum Yılmaz'ın ülkemize hizmetleri unutulmayacak her zaman takdirle hatırlanacaktır

MHP Genel Başkanı Bahçeli, eski Başbakanlardan, Anavatan Partisi eski Genel Başkanı Ahmet Mesut Yılmaz için taziye dileğinde bulunarak "Merhum Yılmaz'ın ülkemize hizmetleri unutulmayacak, her zaman takdirle hatırlanacaktır" ifadesini kullandı.

Buket Güven   | 30.10.2020
Bahçeli: Merhum Yılmaz'ın ülkemize hizmetleri unutulmayacak her zaman takdirle hatırlanacaktır

Ankara

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda merkez üssü Seferihisar açıkları olarak tespit edilen, Ege ve Marmara Bölgesinin geniş bir alanında hissedilen 6,6 büyüklüğündeki depremi yaşayan İzmir için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.

Depremin vatandaşları haklı olarak endişelendirdiğini vurgulayan Bahçeli, şunları kaydetti:

"Bayraklı ve Bornova ilçelerimizde bazı binaların yıkıldığı da anlaşılmaktadır. Deprem enkazı altında kalan vatandaşlarımızın yaralı olarak kurtarıldıkları yapılan açıklamalarla sabittir. Tesellimiz şu ana kadar can kaybına dair herhangi bir bilginin kamuoyuyla paylaşılmamasıdır. Dileğimiz hiçbir kardeşimizin hayatını kaybetmemesidir. Şiddetli depremden etkilenen İzmirli vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyorum. Yaralılarımıza şifa diliyorum. Devlet-millet dayanışmasıyla zorlukların üstesinden gelineceğine inanıyorum. Niyazım odur ki Allah milletimizi doğal afetlerden korusun, her türlü musibetten esirgesin."

Mesut Yılmaz için taziye dileğinde bulundu

Bahçeli mesajında ayrıca Türk devlet ve siyaset hayatının saygın isimlerinden olan, eski Başbakanlardan, Anavatan Partisi eski Genel Başkanı Ahmet Mesut Yılmaz için de taziye dileklerinde bulundu.

Mesut Yılmaz'ın vefatından büyük bir üzüntü duyduğunu belirten Bahçeli, şöyle devam etti:

"Merhum Yılmaz'ın ülkemize hizmetleri unutulmayacak, her zaman takdirle hatırlanacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle Merhum Ahmet Mesut Yılmaz’a Cenab-ı Allah'tan rahmetler niyaz ediyor; muhterem ailesine, sevenlerine ve aziz milletimize başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Ruhu şad, mekanı cennet olsun."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Orta Avrupa’da Kovid-19 vakalarındaki günlük yüksek artış sürüyor
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 234 bini geçti
Türk Konseyi Sağlık Bilim Kurulu İstanbul'da toplandı
Kovid-19 salgınında günlük vaka sayısı yeni 'tepe noktasına' ulaştı
Rusya'da son 24 saatte 18 binin üzerinde yeni Kovid-19 vakası görüldü

Benzer haberler

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a geçmiş olsun telefonu

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a geçmiş olsun telefonu

Kuşadası açıklarında 5.1 büyüklüğünde deprem

Çevre illerden İzmir'e çok sayıda itfaiye ve kurtarma ekibi gönderildi

Bakan Albayrak: Devlet tüm imkanlarıyla millet için seferber oldu

Bakan Albayrak: Devlet tüm imkanlarıyla millet için seferber oldu
NATO: Müttefiklerimiz Türkiye ve Yunanistan'a yardıma hazırız

NATO: Müttefiklerimiz Türkiye ve Yunanistan'a yardıma hazırız
Pakistan'dan Türkiye'ye 'geçmiş olsun' mesajı

Pakistan'dan Türkiye'ye 'geçmiş olsun' mesajı