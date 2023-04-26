Dolar
19.42
Euro
21.44
Altın
1,989.45
ETH/USDT
1,983.40
BTC/USDT
29,300.00
BIST 100
4,783.50
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Ege Denizi'nde 5 büyüklüğünde deprem

Ege Denizi'nde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

İsa Toprak  | 26.04.2023 - Güncelleme : 26.04.2023
Ege Denizi'nde 5 büyüklüğünde deprem

Ankara

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Ege Denizi Datça açıkları olan 5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Datça'ya 110 kilometrelik uzaklıktaki depremin, 54 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
'Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan'ın sağlığı hakkında ortaya atılan mesnetsiz iddiaları kesin olarak reddediyoruz'
İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama
Dışişleri Bakanlığı, Ermenistan'da suikast faillerine ithafen anıt açılmasını şiddetle kınadı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Cumhurbaşkanımızın sağlık durumu çok iyi
Ege Denizi'nde 5 büyüklüğünde deprem

Benzer haberler

Ege Denizi'nde 5 büyüklüğünde deprem

Ege Denizi'nde 5 büyüklüğünde deprem

Kahramanmaraş'ta 4,3 büyüklüğünde deprem

Diyarbakır'da depremde yıkılan Galeria Sitesi'ne ilişkin bilirkişi raporu hazırlandı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından, yabancı gazetecilere deprem bölgesinde "basın turu"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından, yabancı gazetecilere deprem bölgesinde "basın turu"
İskenderun'da depremde hasar gören 6 katlı bina kontrollü yıkıldı

İskenderun'da depremde hasar gören 6 katlı bina kontrollü yıkıldı
Munzur Çayı'nda kaybolan 3 kişinin bulunması için aramalar su altında yoğunlaştırıldı

Munzur Çayı'nda kaybolan 3 kişinin bulunması için aramalar su altında yoğunlaştırıldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet