Ege Denizi'nde 5 büyüklüğünde deprem
Ege Denizi'nde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Ankara
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Ege Denizi Datça açıkları olan 5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Datça'ya 110 kilometrelik uzaklıktaki depremin, 54 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.