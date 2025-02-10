Ege Denizi'nde 5,2 ve 5,1 büyüklüğünde iki deprem
Ege Denizi'nde saat 23.16'da 5,2, saat 01.37'de 5,1 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi.
Ankara
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 23.16'da merkez üssü Ege Denizi olan 5,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin, 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
01.37'de ikinci deprem
AFAD internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 01.37'de merkez üssü Ege Denizi olan 5,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin, 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.