Bakan Uraloğlu, temaslarda bulunmak üzere Cenevre'de
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu (BM AEK) İç Ulaşım Komitesi 87. Oturumu ve Dünya Ekonomik Forumu kapsamındaki toplantılar için Cenevre’de bulunduklarını kaydetti.
Cenevre
Bakan Uraloğlu, Cenevre'deki temaslarına ilişkin X'ten paylaşımda bulundu.
"Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu İç Ulaşım Komitesi 87. Oturumu ve Dünya Ekonomik Forumu kapsamındaki toplantılar için Cenevre’deyiz." ifadelerini kullanan Uraloğlu, Türkiye'nin BM nezdinde Daimi Temsilciliğini ziyaret ettiğini kaydetti.
Uraloğlu, BM Cenevre Ofisi nezdinde Türkiye'nin Daimi Temsilcisi Büyükelçi Burak Akçapar ile bir araya geldiklerini belirterek, "Kendisiyle Türkiye’nin BM nezdindeki çalışmaları ve güncel diplomatik konular üzerine verimli bir görüşme gerçekleştirdik, anı defterine bugünü not düştük." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.