Dolar
35.99
Euro
37.10
Altın
2,906.66
ETH/USDT
2,675.60
BTC/USDT
97,275.00
BIST 100
9,845.85
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Bakan Uraloğlu, temaslarda bulunmak üzere Cenevre'de

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu (BM AEK) İç Ulaşım Komitesi 87. Oturumu ve Dünya Ekonomik Forumu kapsamındaki toplantılar için Cenevre’de bulunduklarını kaydetti.

Muhammet İkbal Arslan  | 10.02.2025 - Güncelleme : 10.02.2025
Bakan Uraloğlu, temaslarda bulunmak üzere Cenevre'de

Cenevre

Bakan Uraloğlu, Cenevre'deki temaslarına ilişkin X'ten paylaşımda bulundu.

"Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu İç Ulaşım Komitesi 87. Oturumu ve Dünya Ekonomik Forumu kapsamındaki toplantılar için Cenevre’deyiz." ifadelerini kullanan Uraloğlu, Türkiye'nin BM nezdinde Daimi Temsilciliğini ziyaret ettiğini kaydetti.

Uraloğlu, BM Cenevre Ofisi nezdinde Türkiye'nin Daimi Temsilcisi Büyükelçi Burak Akçapar ile bir araya geldiklerini belirterek, "Kendisiyle Türkiye’nin BM nezdindeki çalışmaları ve güncel diplomatik konular üzerine verimli bir görüşme gerçekleştirdik, anı defterine bugünü not düştük." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ege Denizi'nde 5,2 büyüklüğünde deprem
Samsun ve Çorum'da taşımalı eğitime 1 gün ara verildi
Ege ve Marmara'da 8 ilçede deniz suyunda çekilme gözlendi
Bakan Uraloğlu, temaslarda bulunmak üzere Cenevre'de
Afyonkarahisar'da bir fabrikada çıkan yangına müdahale ediliyor

Benzer haberler

Bakan Uraloğlu, temaslarda bulunmak üzere Cenevre'de

Bakan Uraloğlu, temaslarda bulunmak üzere Cenevre'de

Bakan Uraloğlu, ulaşım sektöründeki son gelişmeleri Cenevre'de değerlendirecek

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet