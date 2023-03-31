Ege Denizi'nde 4,7 büyüklüğünde deprem
Ege Denizi'nde 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Ankara
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 19.05'te merkez üssü Ege Denizi olan 4,7 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
İzmir'in Çeşme ilçesinin 200 kilometre açıklarında meydana gelen depremin 7,99 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
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