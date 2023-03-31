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Gündem

Ege Denizi'nde 4,7 büyüklüğünde deprem

Ege Denizi'nde 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yıldız Nevin Gündoğmuş  | 31.03.2023 - Güncelleme : 31.03.2023
Ege Denizi'nde 4,7 büyüklüğünde deprem

Ankara

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 19.05'te merkez üssü Ege Denizi olan 4,7 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

İzmir'in Çeşme ilçesinin 200 kilometre açıklarında meydana gelen depremin 7,99 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.


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