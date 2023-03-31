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YSK'den koruma altındaki kadınlara ilişkin karar

Kemal Karadağ  | 31.03.2023 - Güncelleme : 31.03.2023
YSK'den koruma altındaki kadınlara ilişkin karar

Ankara

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), koruma kararı bulunan seçmenin, durumunu İlçe Seçim Kurulu Başkanlığına bildirmesi halinde sandık çevresine asılacak sandık seçmen listesinde, adının ve soyadının ilk harflerine yer verilmesine, adres bilgilerinin, ana adının, baba adının, doğum tarihi ve doğum yeri bilgilerinin tamamının, T.C kimlik numarasının ortasında yer alan 5 karakterin gizlenmesine hükmetti.

Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı'nın başvurusu üzerine, depremden etkilenen ve başka sığınma evlerine geçişi sağlanan, aynı sığınma evlerinde kalmaya devam eden, 17 Mart'tan sonra güvenlikleri nedeniyle adres değiştirmek zorunda kalan kadınların durumuna ilişkin Kurul'dan görüş istendi.

Konuyu görüşen YSK, koruma kararı bulunan seçmenin, durumunu ilçe seçim kurulu başkanlığına bildirmesi halinde sandık çevresine asılacak sandık seçmen listesinde, adının ve soyadının ilk harflerine yer verilmesine, adres bilgilerinin, ana adının, baba adının, doğum tarihi ve doğum yeri bilgilerinin tamamının, T.C kimlik numarasının ortasında yer alan 5 karakterin gizlenmesine hükmetti.

Ayrıca Kurul, sandık kurulunca kullanılacak sandık seçmen listesinde tüm verilere tam olarak yer verilmesine, bu seçmenler yönünden bilgi verilerek ve onay alınarak seçmen sorgulama ekranının kapatılmasına karar verdi.

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