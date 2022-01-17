Dolar
13.52
Euro
15.44
Altın
1,817.63
ETH/USDT
3,359.60
BTC/USDT
43,224.00
BIST 100
2,072.93
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Ege Denizi'nde 4,2 büyüklüğünde deprem

Hamdi Çelikbaş   | 17.01.2022
Ege Denizi'nde 4,2 büyüklüğünde deprem

Ankara

Ege Denizi'nde 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 01.31'de, Ege Denizi'nin Yunanistan açıklarında 4,2 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deniz yüzeyinin 12,50 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün Yunanistan'a 13,80 kilometre, Çanakkale'nin Gökçeada ilçesine ise 114,11 kilometre mesafede olduğu belirlendi.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'de 54 bin 100 kişinin testi pozitif çıktı, 136 kişi yaşamını yitirdi
Uçakla şehirler arası seyahatte PCR zorunluluğu yeniden getirildi
COVAX programı kapsamında dağıtılan aşı dozu sayısı 1 milyarı buldu
Kalp nakilleri Kovid-19 nedeniyle büyük oranda azaldı
Çin'in başkenti Pekin'de yerel kaynaklı ilk Omicron vakası görüldü

Benzer haberler

Ege Denizi'nde 4,2 büyüklüğünde deprem

Ege Denizi'nde 4,2 büyüklüğünde deprem

Muğla'nın Seydikemer ilçesi açıklarında 4,3 büyüklüğünde deprem

Ege Denizi'nde 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Düzensiz göçmenlerin Ege Denizi'ndeki film gibi hikayesi Yargıtay kararında

Düzensiz göçmenlerin Ege Denizi'ndeki film gibi hikayesi Yargıtay kararında
Arnavutluk'ta TOKİ konutlarına kavuşan depremzedeler açılış için Erdoğan'ı bekliyor

Arnavutluk'ta TOKİ konutlarına kavuşan depremzedeler açılış için Erdoğan'ı bekliyor
Endonezya'da 6,6 büyüklüğünde deprem oldu

Endonezya'da 6,6 büyüklüğünde deprem oldu