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Ege Denizi'nde 4,2 büyüklüğünde deprem

Ege Denizi'nde, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yeşim Sert Karaaslan   | 11.08.2021
Ege Denizi'nde 4,2 büyüklüğünde deprem

Ankara

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, deprem saat 13.24'te ve 4,03 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Depremin merkez üssünün Datça'ya uzaklığı 46,42 kilometre olarak ölçüldü.

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