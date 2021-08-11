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Marmaris'te havadan görüntülenen yanan alanlar yangının büyüklüğünü gözler önüne seriyor

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, yanan alanlar Anadolu Ajansı ekibi tarafından havadan görüntülenirken, alevlerden geriye kalan izler yangının otel ve yerleşim bölgesine ulaşmaması için gösterilen çabayı net şekilde ortaya koyuyor.

Sabri Kesen,Ömer Ürer   | 11.08.2021
Marmaris'te havadan görüntülenen yanan alanlar yangının büyüklüğünü gözler önüne seriyor Fotoğraf: Ömer Ürer/AA

Muğla

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, yanan alanlar Anadolu Ajansı ekibi tarafından havadan görüntülendi.

Marmaris'te 29 Temmuz'da Armutalan Mahallesi Siteler mevkisinde başlayan ve birçok noktada etkili olan yangının 9 gün sonra kontrol altına alınmasının ardından bölgede çalışmalar sürüyor.

İlçenin büyük bir bölümünü çevreleyen yeşil alanlar zarar gördü.

AA ekibince havadan görüntülenen yanan alanlar, yangının büyüklüğünü gözler önüne seriyor.

İlçenin hemen hemen her noktasından yanan alan görülebiliyor.

Yanmış ağaçlar, iş makinelerinin açtığı çukurlar, sarp arazilerde açılan yollar ile alevlerden geriye kalan izler, yangının otel ve yerleşim bölgesine ulaşmaması için gösterilen çabayı net şekilde ortaya koyuyor.

İçmeler Turunç Yolu mevkisinden panoramik olarak görülen ve kenti çevreleyen yanmış ormanlık alanları görenler büyük üzüntü yaşıyor.

Bölgede soğutma çalışmaları halen sürüyor. Yangından zarar görenler için yapılan hasar tespit çalışmaları devam ediyor.

Bazı bölgelerde, polis, jandarma ve arazözlerle söndürme ekipleri bekleyişini sürdürüyor.

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