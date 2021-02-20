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Marmaris açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Barış Gündoğan   | 20.02.2021
Marmaris açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem

Ankara

Akdeniz'de Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 20.00'de 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin 19,75 kilometre derinlikte gerçekleştiği bildirildi.

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