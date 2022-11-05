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Ege Denizi'nde 4,1 büyüklüğünde deprem

Ege Denizi'nde Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Zafer Fatih Beyaz   | 05.11.2022
Ege Denizi'nde 4,1 büyüklüğünde deprem

Ankara

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, saat 15.20'de meydana gelen sarsıntının, 6,9 kilometre derinlikte olduğu tespit edildi.

Depremin, Datça'ya uzaklığı 61,27 kilometre olarak belirlendi.

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