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Gündem, Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti

Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocukları için HDP il binası önünde sürdürdüğü oturma eylemine bir aile daha dahil oldu.

Ömer Yasin Ergin   | 05.11.2022
Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı Fotoğraf: Ömer Yasin Ergin / AA

Diyarbakır

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 1160'ncı gününde sürdü.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinden gelen baba Husret ile anne Gurbet Altun, 20 yaşındayken kandırılarak dağa götürülen çocukları Hikmet için eyleme katıldı.

Anne Gurbet Altun, gazetecilere, oğlunun kandırıldığını, bir an önce ona kavuşmak istediğini dile getirdi.

Oğluna geri dönmesi çağrısında bulunan Altun, evladına kavuşana kadar eylemini sürdüreceğini kaydetti.

Baba Altun da oğlunun çobanlık yaptığını ve kandırılarak dağa götürüldüğünü söyledi.

Oğlunu HDP'den istediğini, evladına kavuşana kadar eylemini sürdüreceğini ifade eden Altun, "Oğlumu 6 sene önce kaçırdılar. Evladımı istiyorum. Buradan gitmeyeceğim. Oğlum gelince buradan beraber memlekete gideceğiz. Oğlumu HDP kandırdı. HDP'liler onu kaçırdı. Benim ciğerim yandı başka kimsenin ciğeri yanmasın." dedi.


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