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Ege Denizi için fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden Ege Denizi için fırtına uyarısında bulunuldu.

Ayşe Şensoy Boztepe  | 26.03.2023 - Güncelleme : 26.03.2023
Ege Denizi için fırtına uyarısı

Ankara

Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, kuzey ve orta Ege'de rüzgarın yarın akşam saatlerinde güneyli yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Fırtınanın salı sabah saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor.

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