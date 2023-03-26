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Selden etkilenen Şanlıurfa'da sular düzenli test ediliyor

Bakan Koca, Şanlıurfa'daki sel felaketi sonrası İl Sağlık Müdürlüğü Çevre Sağlığı ekiplerinin, 200'den fazla izleme noktasından su örneği alarak, Halk Sağlığı Laboratuvarında düzenli mikrobiyolojik ve kimyasal testlere tabi tuttuğunu bildirdi.

Ayşe Şensoy Boztepe  | 26.03.2023 - Güncelleme : 26.03.2023
Selden etkilenen Şanlıurfa'da sular düzenli test ediliyor

Ankara

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Şanlıurfa'daki sel felaketi sonrası İl Sağlık Müdürlüğü Çevre Sağlığı Ekipleri, 200'den fazla izleme noktasından su örneği alarak Halk Sağlığı Laboratuvarında düzenli mikrobiyolojik ve kimyasal testlere tabi tutuyor, klor ölçümüyle de kullanıma uygunluk değerlendiriliyor."

Paylaşımda, Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü Çevre Sağlığı Şube Müdürü İbrahim Bayhan'ın, ildeki içme suyuna ilişkin yaptıkları çalışmalarla ilgili açıklamasına da yer verildi.

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