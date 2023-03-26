Selden etkilenen Şanlıurfa'da sular düzenli test ediliyor
Bakan Koca, Şanlıurfa'daki sel felaketi sonrası İl Sağlık Müdürlüğü Çevre Sağlığı ekiplerinin, 200'den fazla izleme noktasından su örneği alarak, Halk Sağlığı Laboratuvarında düzenli mikrobiyolojik ve kimyasal testlere tabi tuttuğunu bildirdi.
Ankara
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"Şanlıurfa'daki sel felaketi sonrası İl Sağlık Müdürlüğü Çevre Sağlığı Ekipleri, 200'den fazla izleme noktasından su örneği alarak Halk Sağlığı Laboratuvarında düzenli mikrobiyolojik ve kimyasal testlere tabi tutuyor, klor ölçümüyle de kullanıma uygunluk değerlendiriliyor."
Şanlıurfa’daki sel felaketi sonrası İl Sağlık Müdürlüğü Çevre Sağlığı Ekipleri, 200’den fazla izleme noktasından su örneği alarak Halk Sağlığı Laboratuvarında düzenli mikrobiyolojik ve kimyasal testlere tabi tutuyor, klor ölçümüyle de kullanıma uygunluk değerlendiriliyor. pic.twitter.com/OwVzSUin5C— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) March 26, 2023
Paylaşımda, Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü Çevre Sağlığı Şube Müdürü İbrahim Bayhan'ın, ildeki içme suyuna ilişkin yaptıkları çalışmalarla ilgili açıklamasına da yer verildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.