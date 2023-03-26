Dolar
19.07
Euro
20.52
Altın
1,978.75
ETH/USDT
1,765.70
BTC/USDT
27,813.00
BIST 100
5,031.98
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO2024) Elemeleri D Grubu'ndaki Hırvatistan maçı hazırlıklarına Bursaspor Özlüce tesislerinde yaptığı antrenmanla devam ediyor.
logo
Gündem, Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti

Diyarbakır anneleri evlatlarına kavuşmak istiyor

Anne Esmer Koç, "10 senedir evlat acısı çekiyorum, evladımı istiyorum. Kızımı bana versinler." dedi.

Aydın Arik  | 26.03.2023 - Güncelleme : 26.03.2023
Diyarbakır anneleri evlatlarına kavuşmak istiyor Fotoğraf: Aziz Aslan/AA

Diyarbakir

Dağa kaçırılan çocukları için HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri, evlat nöbetini kararlılıkla devam ettiriyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 1301. gününde sürüyor.

Kızı Zübeyde için eylem yapan anne Esmer Koç, gazetecilere, evladına kavuşuncaya kadar bu mücadeleyi sürdüreceğini söyledi.

Kızının yüzde 40 işitme engelli olduğunu ifade eden Koç, "10 senedir evlat acısı çekiyorum, evladımı istiyorum. Kızımı bana versinler. Evladımı HDP'den istiyorum." dedi.

Koç, evladına güvenlik güçlerine teslim olması çağrısında bulundu.

Oğlu Faruk için evlat nöbeti tutan anne Rahime Taşçı da çocukları için evlat mücadelesini ramazan ayında da sürdürdüklerini belirtti.

Taşçı, Ramazan Bayramı'nda oğluna kavuşup, çifte bayram yaşamak istediğini sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Hatay'da devlet hastanesinin inşası için çalışmalar 24 saat esasına göre sürüyor
Rize'de ortaokul öğrencilerden deprem bölgesindeki okullara kırtasiye desteği
Malatya'da depremde ağır hasar gören cami ve minaresi iş makinesiyle yıkıldı
Arsuz'da yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor
Adıyaman'da depremlerin ikiye böldüğü tepelik alan dronla görüntülendi

Benzer haberler

Diyarbakır anneleri evlatlarına kavuşmak istiyor

Diyarbakır anneleri evlatlarına kavuşmak istiyor

Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti devam ediyor

Diyarbakır anneleri ramazanda da evlat nöbetini sürdürüyor

Vanlı aileler HDP İl Başkanlığı önündeki eylemlerini sürdürdü

Vanlı aileler HDP İl Başkanlığı önündeki eylemlerini sürdürdü
Diyarbakır anneleri evlatlarına kavuşmak istiyor

Diyarbakır anneleri evlatlarına kavuşmak istiyor

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet