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Edirne'de yoğun sis ulaşımı olumsuz etkiliyor

Edirne'de etkili olan sis sürücülere trafikte zaman zaman güçlük yaşatıyor.

Salih Baran   | 02.11.2021
Edirne'de yoğun sis ulaşımı olumsuz etkiliyor

Edirne

Gece saatlerinde başlayan sis etkisini sabaha karşı artırdı.

Çukur alanlarda daha fazla hissedilen sis, trafikte de seyri güçleştirdi.

Görüş mesafesinin yer yer 25-30 metrenin altına düşmesi nedeniyle sürücüler trafikte ilerlemekte zorlandı.

Trafik polisleri, kavşaklar ile ana arter geçişlerinde önlem aldı, sürücüleri dikkatli ilerlemeleri yönünde uyardı.

Sisin kültürel miras açısından zengin olan kentte tarihi eserlerin etrafını kaplaması ise güzel görüntüler oluşturdu.

Kent içinden geçen Tunca ve Meriç nehirleri üzerindeki sis ve bu nehirlerden geçişi sağlayan taş köprüler ayrı bir güzelliğe büründü. Türk mimarisinin zirvesi Selimiye de sis arasında adeta kayboldu.

Hava sıcaklığının 9 derece olduğu şehirde sisin öğle saatlerinde dağılması bekleniyor.

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