Dolar
9.54
Euro
11.08
Altın
1,795.37
ETH/USDT
4,195.00
BTC/USDT
62,790.00
BIST 100
1,537.26
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Akşehir Anayol Köprülü Kavşağı ve Akşehir-Tuzlukçu Yolu Açılış Töreni'nde konuşuyor. ASELSAN Stratejik Ortaklık Buluşması programı Ankara'da düzenleniyor.
logo
Gündem

FETÖ'nün jandarma yapılanmasına yönelik soruşturmada 100 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının Fetullahçı Terör Örgütü'nün Jandarma Genel Komutanlığındaki "mahrem imam" yapılanmasına yönelik soruşturmasında 40 ilde 100 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Serdar Açıl   | 02.11.2021
FETÖ'nün jandarma yapılanmasına yönelik soruşturmada 100 gözaltı kararı

Ankara

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Emniyet Genel Müdürlüğünün (EGM), FETÖ mensuplarının deşifresine yönelik çalışmaları sonucu, örgütün Jandarma Genel Komutanlığı yapılanmasında "mahrem imam" oldukları tespit edilen 100 kişi hakkında soruşturma başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Ankara merkezli 40 ilde eş zamanlı yürütülen operasyonda hakkında gözaltı kararı verilen şüphelilerden 43'ü yakalandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'de Moderna'nın 12-17 yaş grubu için ürettiği Kovid-19 aşısının kullanımı ertelendi
Avustralya, Çin ve Hindistan’ın ürettiği Kovid-19 aşılarını kabul etti
ABD'de 5-11 yaş grubu için Kovid-19 aşılaması 8 Kasım'da başlıyor
San Francisco'da Kovid-19'la zirve yapan evsizlik krizi çözülemiyor
Türkiye'de 28 bin 678 kişinin testi pozitif çıktı, 217 kişi yaşamını yitirdi

Benzer haberler

FETÖ'nün jandarma yapılanmasına yönelik soruşturmada 100 gözaltı kararı

FETÖ'nün jandarma yapılanmasına yönelik soruşturmada 100 gözaltı kararı