Damla Delialioğlu Demirtaş
26 Ağustos 2026•Güncelleme: 26 Ağustos 2026
Geo News kanalının haberine göre, başkent İslamabad'daki Pakistan Tıp Bilimleri Enstitüsünde (PIMS) bulunan yenidoğan ünitesinde klima kompresörünün patlamasının ardından yerel saatle 06.45'te yangın çıktı.
Yetkililer, yangın anında ünitede bulunan bebeklerden 1'inin kurtarıldığını, 15'inin ise yaşamını yitirdiğini açıkladı.
Kurtarma ekipleri, yangının söndürüldüğünü ve olay yerinde soğutma çalışmalarının sürdüğünü bildirirken, yangının çıkış nedeninin incelenmesi amacıyla soruşturma komitesi kurulduğu belirtildi.