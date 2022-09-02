Edirne'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi
Edirne'de akşam saatlerinde etkili olan gök gürültülü sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.
Edirne
Kentte akşam saatlerinde gök gürültülü sağanak başladı.
Kısa sürede etkisi gösteren yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.
Vatandaşlar yağmurdan korunmak için iş yerlerinin tentelerinin altına sığındı.
Emniyet Müdürlüğü ekipleri sürücüleri dikkatli olmaları yönünde uyardı.
Hava sıcaklığının 22 derece ölçüldüğü kentte sağanağın aralıklarla devam etmesi bekleniyor.
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