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Gündem, Rusya-Ukrayna Savaşı

Tahıl Koridoru Anlaşması kapsamında 1,7 milyon ton yük taşındı

Tahıl Koridoru Anlaşması kapsamında ilk bir ayda, 1 milyon 680 bin 396 ton yük taşınırken, bu yükün yüzde 23'ü Türkiye'ye geldi, Ukrayna limanlarına yükleme için giden gemilerin yüzde 41'inin ise Türk bayraklı veya Türk sahipli olduğu belirlendi.

Mehtap Yılmaz Özdemir   | 02.09.2022
Tahıl Koridoru Anlaşması kapsamında 1,7 milyon ton yük taşındı

Ankara

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğünün, Twitter hesabından "Tahıl Koridoru Anlaşması" kapsamında taşınan yüklere ilişkin paylaşımda bulunuldu.

Kuzey-Güney Hattı (Ukrayna çıkışlı)

Tahıl Koridoru Anlaşması kapsamında ilk bir ayda 1 milyon 680 bin 396 ton yük taşındığı bildirilen paylaşımda, yükün yüzde 23'ünün Türkiye'ye geldiği, Ukrayna limanlarına yükleme için giden gemilerin yüzde 41'inin ise Türk bayraklı veya Türk sahipli olduğunun tespit edildiği belirtildi. Paylaşımda şu detaylara yer verildi:

"Tahıl koridoru kapsamında, bugüne kadar toplam 69 gemi Ukrayna'nın Odesa, Chornomorsk ve Yuzhne şehirlerindeki limanlardan yüklü olarak ayrılmıştır. 69 geminin, 26'sı Türk bayraklı, sahipli veya işletenlidir. Söz konusu 69 geminin 27'si, yüklerini Türkiye limanlarına getirmekte, diğerleri ise Almanya, Cibuti, Çin, Fransa, Güney Kore, Hindistan, Hollanda, İngiltere, İran, İrlanda, İspanya, İsrail, İtalya, Lİbya, Lübnan, Mısır, Romanya, Somali, Sudan ve Yunanistan'a götürmektedir.

Gemiler ile ayçiçeği çekirdeği, ayçiçeği küspesi, ayçiçeği yağı, arpa, buğday, mısır, soya, şeker pancarı, bezelye ve kanola tohumu olmak üzere 10 çeşit yük taşınmıştır. Bugüne kadar taşınan toplam yük miktarı, 1 milyon 680 bin 396 ton olurken, Türkiye limanlarına gelen gemilerin taşıdığı toplam yük ise 378 bin 887 ton olarak hesaplanmıştır. Türkiye limanlarına bezelye, mısır, ayçiçeği küspesi, buğday, ayçiçeği çekirdeği, ayçiçeği yağı yükleri gelmiştir.

69 geminin 22'sini, 24 Şubat'tan bu yana mahsur kalan gemiler oluşturmaktadır. Diğerleri ise tahıl koridorunun açılmasından sonra Ukrayna'ya gidip yüklemesini yapıp geri dönen gemilerdir."

Güney-Kuzey Hattı

"Ukrayna'nın Yuzhne, Chornomorsk ve Odesa şehirlerindeki limanlara savaş durumundan ve tahıl koridoru açıldıktan sonra ilke defa gitmek üzere şu ana kadar toplam 86 gemi İstanbul'da müşterek merkez tarafından denetlenmiş veya denetimleri planlamaya alınmıştır. Söz konusu 86 geminin 35'i (yüzde 41) Türk bayraklı, sahipli ve işletmelidir."

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Tahıl Koridoru Anlaşması kapsamında 1,7 milyon ton yük taşındı
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