Şırnak'ta 3 terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şırnak Faraşin Yaylası kırsalında 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Ankara
Soylu, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, Eren Abluka-27 Operasyonu kapsamında Şırnak Faraşin Yaylası kırsalında Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve komandolar tarafından operasyon yapıldığını belirtti.
Bakan Soylu, 3 teröristin J-SİHA ve Hava Kuvvetleri desteğiyle etkisiz hale getirildiğini kaydetti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.