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Şırnak'ta 3 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şırnak Faraşin Yaylası kırsalında 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

İsa Toprak   | 02.09.2022
Şırnak'ta 3 terörist etkisiz hale getirildi

Ankara

Soylu, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, Eren Abluka-27 Operasyonu kapsamında Şırnak Faraşin Yaylası kırsalında Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve komandolar tarafından operasyon yapıldığını belirtti.

Bakan Soylu, 3 teröristin J-SİHA ve Hava Kuvvetleri desteğiyle etkisiz hale getirildiğini kaydetti.

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