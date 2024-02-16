Edirne'de sağanak etkili oluyor
Edirne'de sağanak yağış hayatı olumsuz etkiliyor.
Edirne
Sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.
Bazı vatandaşlar şemsiyelerle yağmurdan korunmaya çalışırken, yağmura hazırlıksız yakalananlar da iş yerlerinin girişlerinde yağışın durmasını bekledi.
Polis ekipleri trafiğin yoğun olduğu kavşaklarda önlem aldı, sürücüleri dikkatli araç kullanmaları yönünde uyardı.
Hava sıcaklığının 7 derece ölçüldüğü kentte yağışın akşam saatlerine kadar aralıklarla devam etmesi öngörülüyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.