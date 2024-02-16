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MİT, terör örgütü PKK'nın sözde sorumlusunu Suriye'de etkisiz hale getirdi

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü PKK/PAJK'ın sözde sorumlularından "Sorhin Rojhilat" kod adlı Fatma Sakana'yı, Suriye'nin Kamışlı şehrinde düzenlediği nokta operasyonuyla etkisiz hale getirdi.

Hüseyin Cem Dağıstanlı  | 16.02.2024 - Güncelleme : 16.02.2024
MİT, terör örgütü PKK'nın sözde sorumlusunu Suriye'de etkisiz hale getirdi

Ankara

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, 2006'da İran'da terör örgütü PKK'ya katılan Sakana, 2010-2012 yıllarında Şırnak kırsalında faaliyet yürüttü.

Terör örgütü PKK'nın 2 Eylül 2012'de Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde 10 askeri şehit ettiği saldırının faillerinden olan Sakana, daha sonra Suriye ve Irak'ta örgütün sözde sorumluları arasında yer aldı.

Sakana'nın, Irak'ta bulunduğu dönemde terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Duran Kalkan ile faaliyet yürüttüğü belirlendi.

Son olarak Suriye'nin Kamışlı şehrinde bulunduğunu tespit edilen terör örgütün sözde sorumlularından Sakana, MİT'in nokta operasyonuyla etkisiz hale getirildi.

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