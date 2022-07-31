Edirne'de sağanak etkili oldu
Edirne'de şiddetli sağanak hayatı olumsuz etkiledi.
Edirne
Aniden bastıran ve giderek şiddetini artıran sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.
Araçlar trafikte ilerlemekte zorluk çekti, trafik ekipleri su biriken caddelerde önlem aldı.
Şiddetli yağış nedeniyle Zübeyde Hanım Caddesi'ndeki bazı iş yerlerini su bastı.
Dükkanlarını su basan esnaf kendi imkanlarıyla temizlik çalışması yaptı.
Hava sıcaklığının 27 derece ölçüldüğü kentte, yaklaşık 2 saat etkili olan sağanak yerini hafif yağışa bıraktı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.