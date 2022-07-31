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Edirne'de sağanak etkili oldu

Edirne'de şiddetli sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Cihan Demirci   | 31.07.2022
Edirne'de sağanak etkili oldu Fotoğraf: Cihan Demirci/AA

Edirne


Aniden bastıran ve giderek şiddetini artıran sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Araçlar trafikte ilerlemekte zorluk çekti, trafik ekipleri su biriken caddelerde önlem aldı.

Şiddetli yağış nedeniyle Zübeyde Hanım Caddesi'ndeki bazı iş yerlerini su bastı.

Dükkanlarını su basan esnaf kendi imkanlarıyla temizlik çalışması yaptı.

Hava sıcaklığının 27 derece ölçüldüğü kentte, yaklaşık 2 saat etkili olan sağanak yerini hafif yağışa bıraktı.

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