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Kontrolden çıkan otomobil Marmaray'ın tel örgüsünde asılı kaldı

Kadıköy’de Marmaray tren hattının tel örgüsüne çarparak asılı kalan otomobilde hasar oluştu.

Hasan Hüseyin Kul   | 31.07.2022
Kontrolden çıkan otomobil Marmaray'ın tel örgüsünde asılı kaldı

İstanbul

Mehmet Berkay S'nin kullandığı 34 DPJ 757 plakalı otomobil, Göztepe Mahallesi Kültür Sokak’ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle Marmaray tren hattının tel örgüsüne çarptı.

Tellerde asıldı kalan araçta hasar meydana geldi.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık, itfaiye ve TCDD ekipleri sevk edildi.

Ekipler çekici kullanarak aracı asılı kaldığı yerden kaldırdı.

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