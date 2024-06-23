Dolar
32.84
Euro
35.11
Altın
2,320.69
ETH/USDT
3,468.70
BTC/USDT
64,063.00
BIST 100
10,771.36
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Bayram tatili dönüşünde trafikteki son duruma ilişkin Çamlıca gişelerinden yayındayız. Bayram tatili dönüşünde trafikteki son duruma ilişkin Mahmutbey gişelerinden yayındayız. Bayram tatili dönüşünde trafikteki son duruma ilişkin İstanbul-Tekirdağ kara yolundan yayındayız.
logo
Gündem

Edirne'de biçerdöverin tutuşması sonucu 100 dekarlık buğday ekili alan yandı

Edirne'de, hasat esnasında biçerdöverin tutuşması sonucu çıkan yangında 100 dekar buğday tarlası zarar gördü.

Gökhan Zobar  | 23.06.2024 - Güncelleme : 23.06.2024
Edirne'de biçerdöverin tutuşması sonucu 100 dekarlık buğday ekili alan yandı Fotoğraf: Gökhan Zobar/AA

Edirne

Uzunköprü ilçesine bağlı Çalıköy köyünde bir buğday tarlasındaki hasat sırasında biçerdöverde elektrik arızası nedeniyle yangın çıktı. Biçerdöverden sıçrayan alevler tarlaya sirayet etti.

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Edirne Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın sonucu 100 dekar buğday ekili alan zarar gördü. Alevlerin sıçradığı yaklaşık 150 dönüm anız alanı da yangından etkilendi.

Yangın nedeniyle biçerdöver kullanılamaz hale geldi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Edirne'de biçerdöverin tutuşması sonucu 100 dekarlık buğday ekili alan yandı
Balıkesir'de ormanlık alandaki yangına müdahale ediliyor
Isparta'da sahipsiz köpeklerin saldırdığı çocuk yaralandı
Filistin'in Salfeet ile Muş'un Korkut belediyeleri "kardeş" oldu
Bakan Uraloğlu, Antalya Havalimanı'nda uçuş ve yolcu sayısı rekoru kırıldığını bildirdi

Benzer haberler

Edirne'de biçerdöverin tutuşması sonucu 100 dekarlık buğday ekili alan yandı

Edirne'de biçerdöverin tutuşması sonucu 100 dekarlık buğday ekili alan yandı

Balıkesir'de ormanlık alandaki yangına müdahale ediliyor

Trakya'da hububat hasadının başladığı son 1 ayda yaklaşık 3 bin dekarlık alan yandı

Edirne'de anız alanından ağaçlık bölgeye sıçrayan yangın söndürüldü

Edirne'de anız alanından ağaçlık bölgeye sıçrayan yangın söndürüldü
Ankara'da palet fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı

Ankara'da palet fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı
Aydın'da depoda çıkan yangın 17 saat sonra kontrol altına alındı

Aydın'da depoda çıkan yangın 17 saat sonra kontrol altına alındı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet