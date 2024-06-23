Balıkesir'de ormanlık alandaki yangına müdahale ediliyor
Balıkesir'in Kepsut ilçeside tarım arazisinde başlayıp ormanlık alana da sıçrayan yangının söndürülmesi için çalışma başlatıldı.
Balıkesir
İlçeye bağlı kırsal Darıçukuru Mahallesi'nde ziraat alanında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevler, ormanlık alana sıçradı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.
Ekipler, yerleşim alanı yakınında etkili olan yangını söndürmek için havadan ve karadan müdahalesini sürdürüyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.