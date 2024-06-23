Dolar
32.84
Euro
35.11
Altın
2,320.69
ETH/USDT
3,468.70
BTC/USDT
64,063.00
BIST 100
10,771.36
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Bayram tatili dönüşünde trafikteki son duruma ilişkin Çamlıca gişelerinden yayındayız. Bayram tatili dönüşünde trafikteki son duruma ilişkin Mahmutbey gişelerinden yayındayız. Bayram tatili dönüşünde trafikteki son duruma ilişkin İstanbul-Tekirdağ kara yolundan yayındayız.
logo
Gündem

Balıkesir'de ormanlık alandaki yangına müdahale ediliyor

Balıkesir'in Kepsut ilçeside tarım arazisinde başlayıp ormanlık alana da sıçrayan yangının söndürülmesi için çalışma başlatıldı.

Erkan Yıldız  | 23.06.2024 - Güncelleme : 23.06.2024
Balıkesir'de ormanlık alandaki yangına müdahale ediliyor

Balıkesir

İlçeye bağlı kırsal Darıçukuru Mahallesi'nde ziraat alanında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevler, ormanlık alana sıçradı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.

Ekipler, yerleşim alanı yakınında etkili olan yangını söndürmek için havadan ve karadan müdahalesini sürdürüyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Edirne'de biçerdöverin tutuşması sonucu 100 dekarlık buğday ekili alan yandı
Balıkesir'de ormanlık alandaki yangına müdahale ediliyor
Isparta'da sahipsiz köpeklerin saldırdığı çocuk yaralandı
Filistin'in Salfeet ile Muş'un Korkut belediyeleri "kardeş" oldu
Bakan Uraloğlu, Antalya Havalimanı'nda uçuş ve yolcu sayısı rekoru kırıldığını bildirdi

Benzer haberler

Edirne'de biçerdöverin tutuşması sonucu 100 dekarlık buğday ekili alan yandı

Edirne'de biçerdöverin tutuşması sonucu 100 dekarlık buğday ekili alan yandı

Balıkesir'de ormanlık alandaki yangına müdahale ediliyor

İstanbullular tatilin son gününde ormanlar ile sahilleri tercih etti

Trakya'da hububat hasadının başladığı son 1 ayda yaklaşık 3 bin dekarlık alan yandı

Trakya'da hububat hasadının başladığı son 1 ayda yaklaşık 3 bin dekarlık alan yandı
Edirne'de anız alanından ağaçlık bölgeye sıçrayan yangın söndürüldü

Edirne'de anız alanından ağaçlık bölgeye sıçrayan yangın söndürüldü
Ankara'da palet fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı

Ankara'da palet fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet