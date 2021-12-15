Düzce'de şiddetli rüzgar 5 metrelik dalgalar oluşturdu
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde saatteki hızı 50 kilometreyi bulan rüzgar nedeniyle denizdeki dalga boyu 5 metreye ulaştı.
Düzce
İlçede sabah saatlerinden itibaren aralıklarla etkisini artıran şiddetli rüzgar nedeniyle balıkçılar denize açılamadı.
Limandaki mendireği aşan dalgaların boyu 5 metreye kadar ulaştı.
Şiddetli rüzgar nedeniyle balıkçılar teknelerini limandaki güvenli bölgelere çekti.
Meteoroloji yetkilileri, şiddetli rüzgar ve yağmurun iki gün daha bölgede etkili olacağını bildirdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.