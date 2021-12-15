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Emine Erdoğan'dan Kovid-19 hızlı antijen kiti üreten liselileri tebrik paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Kovid-19 hızlı antijen test kiti üreten meslek lisesi öğrencilerini tebrik etti.

Yıldız Nevin Gündoğmuş   | 15.12.2021
Emine Erdoğan'dan Kovid-19 hızlı antijen kiti üreten liselileri tebrik paylaşımı

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Twitter hesabından, Milli Eğitim Bakanlığının, "Eğitimle başlayan, üretime uzanan yerli ve millilik bilincimiz, meslek liselerimizde meyve veriyor: Kovid-19 hızlı antijen test kiti." paylaşımına yer vererek, şu ifadeleri kullandı:

"Yerli ve milli antijen kiti üreten meslek lisesi öğrencilerimiz, sizler ülkemizin umudu ve gururusunuz. Sağlık Bakanlığı onayının ardından bu kitlerin ayda 30 milyon üretim kapasitesine ulaşacağını da memnuniyetle öğrendim. Başarılarınızın devamını diliyor, tebrik ediyorum."

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