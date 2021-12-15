Emine Erdoğan'dan Kovid-19 hızlı antijen kiti üreten liselileri tebrik paylaşımı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Kovid-19 hızlı antijen test kiti üreten meslek lisesi öğrencilerini tebrik etti.
Ankara
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Twitter hesabından, Milli Eğitim Bakanlığının, "Eğitimle başlayan, üretime uzanan yerli ve millilik bilincimiz, meslek liselerimizde meyve veriyor: Kovid-19 hızlı antijen test kiti." paylaşımına yer vererek, şu ifadeleri kullandı:
Yerli ve millî antijen kiti üreten meslek lisesi öğrencilerimiz, sizler ülkemizin umudu ve gururusunuz. Sağlık Bakanlığı onayının ardından bu kitlerin ayda 30 milyon üretim kapasitesine ulaşacağını da memnuniyetle öğrendim.— Emine Erdoğan (@EmineErdogan) December 15, 2021
Başarılarınızın devamını diliyor, tebrik ediyorum. https://t.co/m6U2t0VNo9
"Yerli ve milli antijen kiti üreten meslek lisesi öğrencilerimiz, sizler ülkemizin umudu ve gururusunuz. Sağlık Bakanlığı onayının ardından bu kitlerin ayda 30 milyon üretim kapasitesine ulaşacağını da memnuniyetle öğrendim. Başarılarınızın devamını diliyor, tebrik ediyorum."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.