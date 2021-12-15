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MSB, 161'inci Filo Komutanlığının güdümlü füze atış eğitimlerinin görüntülerini paylaştı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 161'inci Filo Komutanlığınca icra edilen havadan yere güdümlü füze atış eğitimlerine ilişkin görüntüleri yayımladı.

Ali Kemal Akan   | 15.12.2021
MSB, 161'inci Filo Komutanlığının güdümlü füze atış eğitimlerinin görüntülerini paylaştı

Ankara

Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "161'inci Filo Komutanlığımız tarafından icra edilen atış eğitimleri kapsamında Konya'daki Karapınar Atış Sahası'nda AGM-65G havadan yere güdümlü füze atışları yapılmış, belirlenen hedefler başarıyla vurulmuştur." ifadesi kullanıldı.

Paylaşımda, atış eğitimlerinden bir videoya da yer verildi.

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