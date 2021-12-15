MSB, 161'inci Filo Komutanlığının güdümlü füze atış eğitimlerinin görüntülerini paylaştı
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 161'inci Filo Komutanlığınca icra edilen havadan yere güdümlü füze atış eğitimlerine ilişkin görüntüleri yayımladı.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "161'inci Filo Komutanlığımız tarafından icra edilen atış eğitimleri kapsamında Konya'daki Karapınar Atış Sahası'nda AGM-65G havadan yere güdümlü füze atışları yapılmış, belirlenen hedefler başarıyla vurulmuştur." ifadesi kullanıldı.
161'inci Filo Komutanlığımız tarafından icra edilen atış eğitimleri kapsamında Karapınar Atış Sahası/Konya'da AGM-65G havadan yere güdümlü füze atışları yapılmış, belirlenen hedefler başarıyla vurulmuştur.#MSB pic.twitter.com/fu9G6v6LDI— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 15, 2021
Paylaşımda, atış eğitimlerinden bir videoya da yer verildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.