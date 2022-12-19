Düzce'de şiddetli rüzgar 4 metrelik dalgalar oluşturdu
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde şiddetli rüzgar nedeniyle 4 metrelik dalgalar oluştu.
Düzce
İlçede saatteki hızı yaklaşık 40 kilometreyi bulan rüzgar hayatı olumsuz etkiliyor.
Rüzgarın kuvvetiyle denizde 4 metrelik dalgalar meydana geldi. Denize açılamayan balıkçılar, teknelerini limandaki güvenli bölgelere aldı.
Şiddetli rüzgar ve yağmurun 2 gün daha bölgede etkili olması bekleniyor.
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