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Düzce'de şiddetli rüzgar 4 metrelik dalgalar oluşturdu

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde şiddetli rüzgar nedeniyle 4 metrelik dalgalar oluştu.

Ömer Ürer   | 19.12.2022
Düzce'de şiddetli rüzgar 4 metrelik dalgalar oluşturdu Fotoğraf: Ömer Ürer/AA

Düzce

İlçede saatteki hızı yaklaşık 40 kilometreyi bulan rüzgar hayatı olumsuz etkiliyor.

Rüzgarın kuvvetiyle denizde 4 metrelik dalgalar meydana geldi. Denize açılamayan balıkçılar, teknelerini limandaki güvenli bölgelere aldı.

Şiddetli rüzgar ve yağmurun 2 gün daha bölgede etkili olması bekleniyor.

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