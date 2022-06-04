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Yaşam

Düzce'de polisler yaşlı adamı kucaklayarak yolun karşısına geçirdi

Düzce'de polislerin yaşlı adamı kucaklayarak yolun karşısına geçirmesi cep telefonu kamerasına yansıdı.

Ömer Ürer   | 04.06.2022
Düzce'de polisler yaşlı adamı kucaklayarak yolun karşısına geçirdi

Düzce

Fevziçakmak Mahallesi Fiskobirlik kavşağında, elinde bastonla yürümekte zorlanan yaşlı adamı gören biri sivil iki polis memuru, yardımcı olmak için harekete geçti.

Polisler, iki taraftan kucakladıkları yaşlı adamı yolun karşısına geçirdi.

Cep telefonu kamerasına yansıyan polislerin duyarlı davranışı, görenlerin takdirini kazandı.

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