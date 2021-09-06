Düzce'de kuvvetli rüzgarda 4 metrelik dalgalar oluştu
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde kuvvetli rüzgar hayatı olumsuz etkiliyor.
Düzce
Saatteki hızı yaklaşık 50 kilometreyi bulan rüzgar nedeniyle denizdeki dalga boyu 4 metreye ulaştı.
Denize açılamayan balıkçılar, teknelerini limandaki güvenli bölgelere aldı.
Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgiye göre, bölgede kuvvetli rüzgar ve yağmurun etkisini 3 gün sürdürmesi bekleniyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.