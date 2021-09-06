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Düzce'de kuvvetli rüzgarda 4 metrelik dalgalar oluştu

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde kuvvetli rüzgar hayatı olumsuz etkiliyor.

Cem Ali Kuş   | 06.09.2021
Düzce'de kuvvetli rüzgarda 4 metrelik dalgalar oluştu Fotoğraf: Ömer Ürer/AA

Düzce

Saatteki hızı yaklaşık 50 kilometreyi bulan rüzgar nedeniyle denizdeki dalga boyu 4 metreye ulaştı.

Denize açılamayan balıkçılar, teknelerini limandaki güvenli bölgelere aldı.

Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgiye göre, bölgede kuvvetli rüzgar ve yağmurun etkisini 3 gün sürdürmesi bekleniyor.

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