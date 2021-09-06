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Gündem, Koronavirüs

Türkiye'de 20 bin 962 kişinin testi pozitif çıktı, 271 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'de son 24 saatte 301 bin 164 Kovid-19 testi yapıldı, 20 bin 962 kişinin testi pozitif çıktı, 271 kişi hayatını kaybetti.

Selma Kasap   | 06.09.2021
Türkiye'de 20 bin 962 kişinin testi pozitif çıktı, 271 kişi hayatını kaybetti

Ankara

Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 301 bin 164 Kovid-19 testi yapıldı, 20 bin 962 kişinin testi pozitif çıktı, 271 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı ise 29 bin 327 oldu.

18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 80,47, ikinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 62,23 olarak gerçekleşti.

Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı toplam 97 milyon 981 bin 595'e yükseldi. Kovid-19 ile mücadele kapsamında son 24 saatte toplam 868 bin 298 doz uygulandı.

En az bir doz aşı uygulananların oranı en yüksek 10 il sırasıyla Muğla, Edirne, Çanakkale, Tekirdağ, Amasya, Kilis, Aydın, Yalova, Kırklareli ve Balıkesir olarak açıklandı.

En az bir doz aşı yapılanların oranı en az iller ise Şanlıurfa, Gümüşhane, Diyarbakır, Mardin, Muş, Batman, Bingöl, Bayburt, Bitlis ve Siirt olarak sıralandı.

Sosyal medya hesabından günlük tabloyu paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vaka sayısının 20 bin 962 ve yeni can kaybının 271 olduğuna işaret ederek "Okullar açıldı. Büyük şehirlere dönüş başladı. Sosyal hareketlilikle risk artacak. Maske ve mesafe kuralı daha da önemli. Nihai çözüm aşı. Aşılarımızı tamamladığımız zaman Kovid-19'a karşı özgürlüğümüze kavuşacağız." değerlendirmesinde bulundu.

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