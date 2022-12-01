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Düzce'de depremzedeler için konteyner kurulumu sürüyor

Düzce'de yaşanan depremden etkilenen vatandaşlara Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca (AFAD) gönderilen konteynerlerin kurulumu yapılıyor.

Ömer Ürer, Cem Ali Kuş   | 01.12.2022
Düzce'de depremzedeler için konteyner kurulumu sürüyor Fotoğraf: Ömer Ürer/AA

Düzce

Kentte 23 Kasım'da meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremin ardından depremzedelerin acil barınma ihtiyacının karşılanması için bölgeye 280 konteyner sevk edilmesi kararlaştırıldı.

AFAD tarafından belirli noktalara ve toplanma alanlarına çadırlar kurulan kentte, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının çalışmaları neticesinde evlerinde ağır hasar oluşan ve acil yıkım kararı verilen vatandaşlar için gönderilen konteynerlerin kurulumu devam ediyor.

Gölyaka ilçesinde dün 25 konteynerin kurulmasının ardından bugün de Çilimli ilçesinde altyapısı tamamlanan 5 dönümlük alana, 41 yaşam konteyneri ile 2 ofis ve 1 mescit konteynerin kurulumu gerçekleştirildi.

Vatandaşların, yarından itibaren konteyner kente taşınacağı öğrenildi.

Çilimli Belediye Başkanı Muhsin Yavuz, AA muhabirine, konteyner kent kurulumunun tamamlandığını söyledi.

Yavuz, 5 dönümlük alanda 44 konteynerin kurulduğunu aktararak, yetkililere ve gönüllü çalışanlara teşekkür etti.

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