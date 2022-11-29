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Düzce'de depremde ağır hasar gören yapıların yıkımı sürüyor

Düzce'de meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremden etkilenen Cumayeri ilçesinde ağır hasar gören yapıların yıkımı devam ediyor.

Zafer Göder, Ömer Ürer   | 29.11.2022
Düzce'de depremde ağır hasar gören yapıların yıkımı sürüyor Fotoğraf: Ömer Ürer/AA

Düzce

Yıkım kararı verilen yapılarla ilgili ekipler, 27 Kasım'dan bu yana çalışma yürütüyor.

Ekipler, hazırlıkların tamamlanmasının ardından Yaka Mahallesi Lale Sokak'ta bulunan Ayşe Metin Camisi'nde yıkım işlemlerine başladı.

Polis ve zabıta ekiplerinin güvenlik önlemi aldığı bölgede, caminin çevresinde bulunan binalar da boşaltıldı. Ardından iş makinesiyle yıkım işlemine geçildi.

"İlçede 49 hasarlı bina bulunuyor"

Cumayeri Belediye Başkanı Mustafa Koloğlu, AA muhabirine, ilçede 49 hasarlı bina bulunduğunu söyledi.

Hasarlı binaların 3'ünün cami olduğunu aktaran Koloğlu, "Bu camilerden ikincisini yıkıyoruz. Ondan sonra bir cami daha yıkacağız. Ağır hasarlı binalarla alakalı bir prosedür var. Acil yıkımı gerekmeyenlerde yapılması gereken işlemler oluyor. Diğerleriyle ilgili bu işlemler tamamlandığında yıkımlar devam edecek. İlçemizde şu an itibarıyla 49 bağımsız bina var." diye konuştu.

Öte yandan Orta Mahalle Camisi'nin de hazırlıkların tamamlanmasının ardından yıkılacağı öğrenildi.

"Acil yıkım" kararı verilen Yaka Camisi ise 27 Kasım'da yıkılmıştı.

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