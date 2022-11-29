Sivas'ta bir tarlada obruk oluştu
Sivas'ın Hafik ilçesinde bir tarlada yaklaşık 10 metre çapında obruk meydana geldi.
Sivas
Çay Mahallesi'nde bir tarladaki obruğun oluşumuna denk gelen Fatih Rüştü Soğancıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgede hayvanlarını otlattığı esnada obruğa şahit olduğunu söyledi.
Hayvanlarıyla ilerlerken bir ses duyduğunu belirten Soğancıoğlu, "Önce kaya parçasının düştüğünü zannettim. Toz, duman derken ilk etapta yanaşamadım." dedi.
Fotoğraf: Muzaffer Akyüz/AA
Daha sonra bölgeye yaklaştığını anlatan Soğancıoğlu, "Yaklaşık 20 metre derinliğinde obruk oluşmuş. Su görmedim, hala kıyıları uçuyordu. Panikle hayvanlarımı alarak uzaklaştım. Yetkililere bildirdim, onlar da tarla sahibine bildirdi." diye konuştu.
Soğancıoğlu, yetkililerin bölgede inceleme yaptığını dile getirdi.
Fotoğraf: Muzaffer Akyüz/AA
Öte yandan 10 metre çapındaki obruğun doldurulması için çalışma başlatıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.