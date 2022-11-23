Düzce'de 1999'daki depremde de zarar gören caminin minberi yıkıldı
Düzce'de 12 Kasım 1999'da meydana gelen afette de hasar gören Cedidiye Camisi'nin minberi, bugün yaşanan depremde yıkıldı.
Düzce
Merkez üssü Gölyaka ilçesi olan 5,9 büyüklüğündeki depremin kentte bazı yapılara verdiği hasar günün ağarmasıyla ortaya çıktı.
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Kent merkezinde bulunan ve 12 Kasım 1999'da meydana gelen depremde hasar gören caminin minberi, gece 04.08 sularında yaşanan sarsıntının ardından yıkıldı.
Mermerden inşa edilmiş yapının, depremin şiddetiyle parçalara ayrılarak etrafa yayıldığı görüldü.
Cami dernek başkanı ve emekli imamı Osman Akyüz, AA muhabirine, yapıda sadece minberin yıkıldığını, müezzinlik yerinde ise çok az hasarın oluştuğunu söyledi.
Akyüz, korktuğunu dile getirerek, "Geçen depremde bir şey bilmezdik ama şimdi geçen yapılan tatbikatın da etkisiyle depremi duyar duymaz yataktan aşağı indim, kendimi sipere aldım. Yapılanların güzel faydaları oldu ama yıkılacak olan yıkılıyor." dedi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.