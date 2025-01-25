Düzce-Gölyaka Bağlantı Yolu'nda heyelan ulaşımı aksattı
Düzce'nin Gölyaka ilçesinde meydana gelen toprak kayması nedeniyle bağlantı yolunda ulaşım aksadı.
Düzce
Düzce-Gölyaka Bağlantı Yolu'nun Yazıpınar mevkisinde heyelan meydana geldi.
Yamaçtan kayan toprak yığını istinat duvarıyla söz konusu mevkide yolun Gölyaka istikametinin sağ şeridinin trafiğe kapanmasına yol açtı.
İhbar üzerine bölgeye jandarma, polis, Gölyaka Belediyesi ve karayolları ekipleri sevk edildi.
Yolun sağ şeridinin yaklaşık 300 metrelik kısmı dubalarla çevrildikten sonra iş makineleriyle çalışma başlatıldı.
Bölgede ulaşım kontrollü olarak tek şeritten veriliyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.