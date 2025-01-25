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Düzce-Gölyaka Bağlantı Yolu'nda heyelan ulaşımı aksattı

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde meydana gelen toprak kayması nedeniyle bağlantı yolunda ulaşım aksadı.

Göksel Cüneyt İğde, Samet Kalyoncu  | 25.01.2025 - Güncelleme : 25.01.2025
Düzce-Gölyaka Bağlantı Yolu'nda heyelan ulaşımı aksattı Fotoğraf: Göksel Cüneyt İğde/AA

Düzce

Düzce-Gölyaka Bağlantı Yolu'nun Yazıpınar mevkisinde heyelan meydana geldi.

Yamaçtan kayan toprak yığını istinat duvarıyla söz konusu mevkide yolun Gölyaka istikametinin sağ şeridinin trafiğe kapanmasına yol açtı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, polis, Gölyaka Belediyesi ve karayolları ekipleri sevk edildi.

Yolun sağ şeridinin yaklaşık 300 metrelik kısmı dubalarla çevrildikten sonra iş makineleriyle çalışma başlatıldı.

Bölgede ulaşım kontrollü olarak tek şeritten veriliyor.

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