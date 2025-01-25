Datça'da sağanak günlük yaşamı olumsuz etkiledi
Muğla'nın Datça ilçesinde sağanak günlük yaşamı olumsuz etkiledi.
Muğla
Mesudiye Mahallesi Ovabükü mevkisinde etkili olan yağış nedeniyle, bazı ağaçlar devrildi.
Sahil kenarındaki yola devrilen bir ağaç nedeniyle ulaşım aksadı.
Sürücülerin zor anlar yaşadığı yollarda ekipler çalışma yürüttü.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.