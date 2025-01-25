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Datça'da sağanak günlük yaşamı olumsuz etkiledi

Muğla'nın Datça ilçesinde sağanak günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

Sebiha Arslan  | 25.01.2025 - Güncelleme : 25.01.2025
Datça'da sağanak günlük yaşamı olumsuz etkiledi Fotoğraf: Sebiha Arslan/AA

Muğla

Mesudiye Mahallesi Ovabükü mevkisinde etkili olan yağış nedeniyle, bazı ağaçlar devrildi.

Sahil kenarındaki yola devrilen bir ağaç nedeniyle ulaşım aksadı.

Sürücülerin zor anlar yaşadığı yollarda ekipler çalışma yürüttü.

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