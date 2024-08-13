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Dünya Bisiklet Endüstrisi Birliğinde Bayram Akgül dönemi başladı

Dünya Bisiklet Endüstrisi Birliğinin (WBIA) yeni başkanı, Bisiklet Endüstrisi Derneği (BİSED) ve Salcano Bisiklet Yönetim Kurulu Üyesi Bayram Akgül oldu.

Mertkan Oruç  | 13.08.2024 - Güncelleme : 13.08.2024
Dünya Bisiklet Endüstrisi Birliğinde Bayram Akgül dönemi başladı

Ankara

Edinilen bilgiye göre, Akgül, WBIA'nın genel kurulunda Birliğin başkanlığına seçildi.

Akgül, WBIA başkanlığının yanı sıra Kasım 2023'te başladığı Avrupa Bisiklet Endüstrisi Konfederasyonu (CONEBI) Yönetim Kurulu Üyeliği görevini de sürdürecek.

Akgül'ün yardımcılığını Specialized Bisiklet Başkan Yardımcısı Bob Margevicius üstlenecek.

WBIA Yönetim Kurulu'nun diğer üyeleri ise Tayvan Bisiklet Birliği Başkanı Robert Wu ve Hindistan Bisiklet Üreticileri Birliğinden Aditya Munjal oldu.

"Farklı uluslararası örgütlerle önemli faaliyetler yapmayı amaçlıyoruz"

Akgül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, WBIA'nın yeni başkanı olarak, kendisine duydukları güven için tüm üyelere minnettar olduğunu belirtti.

Küresel ortaklıkta ikinci bir aşamayı başlatmayı hedeflediğini ifade eden Akgül, şunları kaydetti:

"Türkiye bisiklet sektörü ve BİSED'in dünyada duyurulmasına katkı sağladığım için ayrıca mutluyum. Başkanlığım süresince, küresel ortaklığımızda ikinci bir aşamayı başlatmayı, operasyonları güçlendirmeyi, küresel ağları genişletmeyi, Derneğin küresel düzeyde pazar verileri çalışmalarını sürdürmeyi hedefliyoruz. WBIA başkanı olarak, çevreci ulaşım aracı olan bisikletin başta ülkemiz ve bütün dünyada yaygınlaşması için, öncelikle Birleşmiş Milletler (BM) olmak üzere, farklı uluslararası örgütlerle önemli faaliyetler yapmayı amaçlıyoruz."

WBIA hakkında

"Bisiklet endüstrisinin küresel sesi" olarak bilinen WBIA, ulusal bisiklet endüstrisi derneklerini temsil etmesinin yanında bu endüstrinin gelişimi için çalışıyor.

Birlik, bisikleti ve bisiklet endüstrisini sürdürülebilir ve sağlıklı bir geleceğin temel bileşenleri olarak teşvik etmek misyonuyla hareket ediyor, söz konusu endüstriyi, sürdürülebilir ve sağlıklı bir geleceğin olmazsa olmaz bileşeni olarak görüyor.

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